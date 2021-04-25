Mansur Yavaş 25 milyon liralık rüşvetten haberdar! İşte CHP'deki rüşvet skandalının dökümanı

RÜŞVETİN SES KAYDININ DÖKÜMÜ YAYINLADI

Sinan Aygün, bir özel televizyon kanalında 25 milyonluk rüşvet skandalına ilişkin ses kaydının dökümünü yayınladı.

Sinan Aygün, Sinan Aygün'ün kızı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir'in, Sinan Aygün'ün ofisinde ve araçta yapılan görüşmelerin ses kaydı dökümünde, Mansur Yavaş'ın rüşvetten haberinin olduğu açıkça görülüyor.

DEMİR: "MANSUR BEYLE BİRAZ EVVEL KONUŞTUK"

13 Aralık 2019 saat:19:56'da Sinan Aygün'ün, aynı araçta bulunan Sibel Aygün ve Haydar Demir'le araç telefonuyla yaptığı görüşme şöyle:

Sinan Aygün: "Peki ne gerek vardı bunlara abicim yok 25 ver yok 5 ver yok 3 ver yani yazık değil mi abi ya birbirimizi gerdik bu kadar 10 gündür 15 gündür ya, ne diyor Mansur Bey şimdi."

Haydar Demir: Mansur beyle biraz evvel konuştuk. Sonra konuşalım Başkanım ben ablama söylerim."

AYGÜN: "BU BANT BENİM EN BÜYÜK İSPATIM"

Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin ses kaydının çözümünün yapıldığını söyledi. Aygün, bir özel televizyonda yaptığı açıklamada; "Bant var. O bantı savcılığa teslim ettim. Orada ne olduğu çok güzel anlatılıyor. Savcılıktan kriminale gitti, savcılıkta çözüldü. Bu bant benim ispatım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi iki kişinin nasıl geldiği anlaşılacak?" ifadelerini kullandı.