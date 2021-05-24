CHP’li Beylikdüzü Belediyesi boyları 7-8 metreyi bulan 160 ağacı söktü!
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla yıkan CHP’li Beylikdüzü Belediyesi bu sefer de boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacı söktü.
Beylikdüzü'nde boyları 7-8 metreyi bulan yaklaşık 160 ağacın belediye ekipleri tarafından söküldüğü iddiası tepki çekti.
"NASIL BÖYLE BİR VAHŞET YAPIYORLAR, AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"
Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı:
"Bizler yeşil alanı imara açıyorlar diye eylem yaptık. Devlet yetkililerine mektup yazdık.
Yeşil alanın imara açılmasını engelledik. Şimdi de bizden bu şekilde intikam alıyorlar. Önce çocukların bilgi yuvası Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktılar, şimdide müzeden kalan ağaçları kökünden söktüler. Burada yaklaşık 160 ağaç vardı. Yazık günah değil mi o ağaçlara. Burası adeta küçük bir orman gibiydi. Şimdi hepsini söktüler.
Bu neyin düşmanlığı. Yeşile, ağaç bile saygıları yok. Olumsuzlukta İmamoğlu sınır tanımıyor. Eşi benzeri olmayan müzeyi yıktılar. İnsanın vicdanı sızlar. Yaprak açan ağaç bu mevsimde tutmaz. Nasıl böyle bir vahşet yapıyorlar. Akıl alır gibi değil."
Bu mevsimde sökülen ağaçların yeniden dikilmesinin mümkün olmadığını belirten çevre sakinleri:
"Burada boyları 7-8 metreyi bulan ağaçlar vardı. Yaprak açmış, çiçek açmıştı.
Bu mevsimde ağaçları söker yerini değiştirirseniz bu ağaçlar maalesef kurur. 160'a yakın ağacı kökünden söktüler yazık günah. Bu ağaçların kime ne zararı vardı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF online sınav giriş: 2021 ATA AÖF final sınavı tarihleri ne zaman? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Kurban hazırlıkları başladı! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün olacak?
- 27. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama: 2021 POMEM fiziki yeterlilik parkur sınavı ne zaman, nasıl olacak?
- Emekli zammı son durum: SSK ve Bağ-Kur 2021 emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek...
- DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? 2021 ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılır?
- Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran normalleşme takvimi açıklandı mı?
- Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor! TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam...
- BİM'de bu hafta neler var? 24 Mayıs Pazartesi BİM aktüel kataloğu dolu dolu! Tekstil, züccaciye, elektronik ürünler...
- Yürekleri ağızlara getirdi... Fatma 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Fatma yeni sezon fragmanı...
- Tek seferde 5.000 TL ödenecek! Başvurular geldi çattı, son 2 gün! Geri ödeme yapılmayacak...
- 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 seyyanen...
- Yüzleri güldürecek, faizler sıfırlandı! 50 bin TL krediye 12 ay vade imkanı! Citroen, Fiat, Kia, Opel...