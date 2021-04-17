Evlat nöbetindeki anne HDP'ye isyan etti: "Çocuğumu PKK'ya sattılar"

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır'ın yanı sıra Hakkari, Şırnak, Van ve Muş'ta devam ediyor. Eylemlerin sürdüğü Van'da 28 aile HDP il binasında HDP ve terör örgütü PKK'yı lanetledi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlatlarımızı istiyoruz", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Kahrolsun PKK" yazılı dövizler taşıdı.





Eyleme katılan Hüseyin ve Zübeyde Kipçak çifti çocuklarının, 3 yıl önce lise ikinci sınıfta okurken kaçırıldığını söyleyerek, "Çocuğumu kandırıp PKK'ya sattılar. Rabbim bu acıyı onlara da yaşatsın. Benim ciğerim yandı onların da ciğeri yansın. Her gün gözüm telefonda belki arar diye bekliyorum" sözleriyle acısını paylaştı. Eyleme Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilciliği de destek verdi.

'HDP KAPATILMADAN OLMAZ'

Diyarbakır'daki nöbet ise 592'nci gününü geride bıraktı. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP kapatılmadan Kandil'in yolunun kapanmayacağını söyledi.