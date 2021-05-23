Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Yıldırım, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı" ifadelerini kullandı.

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