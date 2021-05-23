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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Genel Başkanvekili , partisinin Başkanlığında elebaşı 'in oğluna yönelik iddialarına yanıt verdi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar

Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili , AK Parti Binasında açıklama yaptı.

BİNALİ YILDIRIM: KESİNLİKLE İFTİRA

elebaşı 'in iddialarına yanıt veren Binali Yıldırım, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, "Çamur atanın önce kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.

Yıldırım, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama YILDIRIM'DAN CANLI YAYINDA İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

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