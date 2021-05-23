Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in oğluna yönelik iddialarına yanıt verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Binasında açıklama yaptı.
BİNALİ YILDIRIM: KESİNLİKLE İFTİRA
Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt veren Binali Yıldırım, "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz." dedi.
Binali Yıldırım, "Çamur atanın önce kendi elleri kirlenir" açıklamasını yaptı.
Yıldırım, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı" ifadelerini kullandı.
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