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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun mesai

Başkan , , 'daki Divanhane ile Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da yoğun mesai

Başkan , 'da çeşitli incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, , 'daki Divanhane ile Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan pazar gününü İstanbul'da yoğun mesai ile geçirdi.

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