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Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 4 deposu kullanılamaz hale getirildi

'ün ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 depo tespit edildi. Depolarla yapılan aramalarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 4 deposu kullanılamaz hale getirildi

'nca 'Eren-4' operasyonu kapsamında ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada 'lı teröristlere ait 4 depo tespit edildi.

Teröristlerin depoları kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.

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