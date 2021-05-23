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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun açıklamalarına tepki

TBMM Başkanı , Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde verdiği vaazdaki ifadeleri nedeniyle müftü 'na tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun açıklamalarına tepki

Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Müftüsü Soytekinoğlu'nun, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşmasının, çok yanlış ve cahilce olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır." ifadesini kullandı.

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