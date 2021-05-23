Koronavirüs salgınından kurtulacağımız tarih! Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın BioNTech'le aşı anlaşması ve aşılama sürecinin hızlanacağı müjdesinden sonra pandeminin geleceğini değerlerlendiren, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz salgından kurtulacağımız tarihi verdi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Vakalar yüzde 70 düştü. Tam kapanma ve öncesindeki tedbirler etkili oldu. 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi Eylül'e kadar temini ve hızlı aşılamayla Ekim'de salgından kurtulabiliriz" açıklamasında bulundu.
Yavuz şunları söyledi:
BioNTech aşılarının artık normal dolaplarda 30 gün bozulmadan saklanabilecek olması çok önemli bir gelişme. Bu alt yapısı çok iyi olan ülkemizde, aşılamaların hızla bitirilmesine olanak tanıyacak.
KISITLAMALAR ETKİLİ OLDU
Salgının en tepe noktasında vaka sayıları İstanbul'da 100 binde 580'lere çıkmıştı. Şu anda 180'ler civarında. Kendi hastanemde vaka sayısı neredeyse yüzde 70 civarında düştü.
Servisteki yatak sayımız da gayet yeterli.Yoğun bakımlardaki yatak sayılarında da hiçbir sıkıntı yok. Vakalarda azalma olduğunu her yerde rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Hem 17 günlük tam kapanma hem öncesindeki kısıtlamalar çok etkili oldu.
BİLİM KURULU ÜYESİ TARİH VERDİ
Haziran'da gelecek 30 milyon doz aşıyı gerçekten hızlı bir şekilde yapabilirsek yazı çok rahat geçirebiliriz. 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi Eylül ayına kadar temin edilmesi halinde Türkiye Ekim ayı gibi salgından kurtulabilir. Haziran'da gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı Eylül'e kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz Ekim'e kadar.
"BİZE KATKI SAĞLAYACAK"
Yani ışığı görüyorum, hatta Ekim'de görüyorum neredeyse tünelin ucundaki ışığı. Çünkü şunu da söyleyebiliriz, BioNTech aşısı varyantlara karşı da etkinliği oldukça iyi olan bir aşı. En kötü Güney Afrika varyantı ki Türkiye'de de bir miktar görüldü, onda bile yüzde 75 üzerinde bir etkinliği var. Varyantların da kontrol altına alınabilmesi açısından BioNTech aşısı bize çok büyük bir katkı sağlayacak. Onun için çok sevinçliyim.
Aşı gelir gelmez dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çok daha yüksek sayılarda aşı yapabileceğimizi de göreceğiz. Zaten bunu biliyoruz, sonuçta Türkiye'de çok eskiden gelen bir aşılama geleneği var. Hizmet geleneği de var. Gerçekten biz bu işi iyi biliyoruz.
TAM AÇILMA...
Tam açılma için vaka sayılarının 100 binde 10-20, test pozitiflik oranlarının yüzde 3-5 bandına inmesi gerekiyor. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz ama Haziran'da 'yapılandırılmış açılmaya' gidilebilir. Şu anda dünyada aşıya erişim anlamında büyük sıkıntılar var. Dünyada aşı nüfus oranı sıralamasına baktığımızda, Türkiye'nin yeri geride değil. Yeni aşılar geldiğinde çok hızlı aşılama imkânlarımıza biz bu işi çok iyi bir şekilde başarabiliriz.
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