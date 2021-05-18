Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarındaki güzel haberi duyurdu! İşte İstanbul Ankara İzmir'de son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasını son dakika olarak açıkladı. Bakan Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasını son dakika olarak açıkladı.

Adana 28,69

Adıyaman 48,38

Afyon 106,25

Ağrı 182,84

Aksaray 93,38

Amasya 125,19

Ankara 152,63

Antalya 61,65

Ardahan 122,71

Artvin 78,47

Aydın 47,36

Balıkesir 113,84

Bartın 126,14

Batman 56,91

Bayburt 95,23

Bilecik 156,37

Bingöl 64,59

Bitlis 96,87

Bolu 155,65

Burdur 99,97

Bursa 110,35

Çanakkale 120,95

Çankırı 153,30

Çorum 129,78

Denizli 92,90

Diyarbakır 63,81

Düzce 127,88

Edirne 82,16

Elazığ 91,50

Erzincan 154,84

Erzurum 192,28

Eskişehir 146,26

Gaziantep 76,53

Giresun 134,83

Gümüşhane 109,38

Hakkari 78,43

Hatay 32,54

Iğdır 78,48

Isparta 137,18

İstanbul 184,78

İzmir 93,86

Kahramanmaraş 43,06

Karabük 134,23

Karaman 129,85

Kars 144,25

Kastamonu 145,86

Kayseri 127,26

Kırıkkale 137,06

Kırklareli 153,43

Kırşehir 114,79

Kilis 73,53

Kocaeli 154,46

Konya 121,87

Kütahya 152,08

Malatya 104,45

Manisa 74,86

Mardin 46,21

Mersin 47,04

Muğla 72,54

Muş 48,16

Nevşehir 123,29

Niğde 118,76

Ordu 149,72

Osmaniye 35,91

Rize 167,27

Sakarya 108,95

Samsun 95,57

Siirt 48,93

Sinop 97,02

Sivas 137,60

Şanlıurfa 49,36

Şırnak 26,96

Tekirdağ 132,83

Tokat 139,50

Trabzon 125,14

Tunceli 124,64

Uşak 90,95

Van 49,16

Yalova 78,61

Yozgat 123,36

Zonguldak 147,66

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.