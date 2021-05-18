Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka haritası! İstanbul Ankara İzmir'de son durum ne?

İŞTE VAKALARIN EN ÇOK AZALDIĞI İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE EN ÇOK ARTIŞ VE AZALIŞIN OLDUĞU İLLER

Haftalık verilere göre, Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. En az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.