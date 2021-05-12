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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz." dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."

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