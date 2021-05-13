Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Koronavirüs aşılamasında yeni safha başladı

İlk doz aşısını olan 49 yaşındaki Veysel Aksu da eşinin hastanede veri girişi bölümünde çalıştığını belirtti. Aksu, hastanelerde salgın süreci daha yoğun yaşandığı için eşinin görevinden dolayı tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Eşinin eve gelir gelmez dezenfekte olduğunu ve bazı tedbirler aldığını anlatan Aksu, "Elimizden geldiği kadar korunmaya çalıştık. Kendisi aşı olmuştu birkaç ay evvel. Şimdi imkan sağlandı biz de olduk. Mutlaka ki kısıtlamalar, evde kalmak, hijyen tedbirleri faydalı olacaktır ama bu hastalıktan tamamen kurtulmamızın tek yolunun aşı olduğunu düşünüyorum. İmkan sağlandı, çok memnunuz." şeklinde konuştu.