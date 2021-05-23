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Adana Ceyhan’da her yerde aranıyordu! Kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

’nın ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ’nın sulama kanalında cesedi bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Adana Ceyhan’da her yerde aranıyordu! Kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

İlçeye bağlı 'nde yol kenarındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, cesedin, yaklaşık 5 gün önce 'ndeki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan 'ya (43) ait olduğunu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tığlı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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