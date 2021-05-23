Adana Ceyhan’da her yerde aranıyordu! Kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, cesedin, yaklaşık 5 gün önce Değirmendere Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan çoban Muharrem Tığlı'ya (43) ait olduğunu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tığlı'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.