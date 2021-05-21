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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

Ezel dizisinin başarılı oyuncusu İsmail Filiz'in Ömer karakteriyle sergilediği performans büyük beğeni toplamıştı. ATV'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz uzun saçlı haliyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İsmail Filiz hayranları oyuncunun o halini beğeni yağmuruna tuttu. İşte magazin haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 21.05.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 23:38
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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz sosyal medyaya damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

ATV'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı.

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz uzun saçlı haliyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İsmail Filiz hayranları oyuncunun o halini beğeni yağmuruna tuttu.

İşte başta İsmail Filiz olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik....

İşte magazin haberinin ayrıntıları…

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

Oktay Kaynarca

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Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

Nihat Nikerel