Ezel dizisinin Ömer’i İsmail Filiz’in uzun saçlı hali olay oldu!

Ezel dizisinin başarılı oyuncusu İsmail Filiz'in Ömer karakteriyle sergilediği performans büyük beğeni toplamıştı. ATV'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi yapımlarından birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz uzun saçlı haliyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İsmail Filiz hayranları oyuncunun o halini beğeni yağmuruna tuttu. İşte magazin haberinin ayrıntıları…