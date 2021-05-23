Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker neden gözaltına alındı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Haberin ardından Atilla Peker'in hayatı merak ediliyor. İşte, Atilla Peker kimdir? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker neden gözaltına alındı?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile koruması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.