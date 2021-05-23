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Rusya’da büyük şok! Kaplan sirkte eğitmenine saldırdı

’da talimatlarına uymayan kaplana sopalarla müdehale eden görevlisi, uğradığı saldırı sonucu büyük şok yaşadı. O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Rusya’da büyük şok! Kaplan sirkte eğitmenine saldırdı

'da düzenlenen sirkte dehşeti yaşandı.Ülkenin kentinde görevlisi gösteri esnasında yüzlerce kişinin önünde kaplanın saldırısına uğradı.

O anlar, gösteriyi lzlemek için gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Görüntülerde, sahneye çıkan kaplanların yere yatarak birbirleriyle oyun oynadığı, daha sonra sirk görevlisinin sahneye gelişiyle kaplanlardan birinin eğitmene saldırdığı görüldü.

medyası, yaralanan eğitmenin yaralandığını tedavisi için hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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