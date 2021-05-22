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Son dakika: CHP'li Tunç Soyer'den şaşırtan ihale! İzmir'e 7 milyon liralık tuvalet

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ’in, kentin 12 noktasına seyyar tuvalet koymak için çıktığı ihale şaşırttı. Büyükşehir Belediyesi, bu tuvaletler için Cemre ve Petra adlı şirket ortaklığına, 9 ayda yaklaşık 7 milyon lira ödeyecek.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: CHP'li Tunç Soyer'den şaşırtan ihale! İzmir'e 7 milyon liralık tuvalet

Başkanı CHP'li , İzmir genelinde 12 seyyar tuvalet koymak için ihaleye çıktı. Büyükşehir'in çıktığı ihaleyi, 6 milyon 897 bin lira teklifle İstanbullu Cemre Sosyal Hizmetler ve Petra İnsan Kaynakları şirketleri ortaklığı kazandı. Belediye İstanbullu şirket ortaklığına yıl sonuna kadar aylığı 766 bin liraya denk gelen bir ödeme yapacak.

İŞLETMESİ DE ONLARDA OLACAK
22 Şubat'taki ihalede bir başka dikkat çeken detayı ise, 7 firmanın ihale dosyası almasına rağmen sadece 2 teklifin sunulması ve bunlardan sadece bu iki firma ortaklığının teklifinin geçerli kabul edilmesi oluşturuyor. İki şirket, İzmir'de 12 noktada seyyar tuvaletlerin bakım, onarım ve işletmesini de üstlenecek. 12 bebek bakım ve 36 pisuvar, 45 alafranga, 15 de engellilere hizmet verecek tuvaletler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemre ve Petra adlı şirket ortaklığına, 9 ayda yaklaşık 7 milyon lira ödeyecek.

İZMİRLİLER NE KADAR ÖDEYECEK?
Aylık 766 bin liraya gelen bu ödemenin dışında bu tuvaletleri kullanan İzmirlilerden de ayrıca ne kadar para alınacağı açıklanmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde de çıktığı koni dizme ihalesi, heykel sayma ihalesi, kültür sanat sohbetleri ihaleleriyle de dikkat çekmişti.

TUVALETLER NERELERE KONULACAK?
● Halkapınar aktarma
● Alsancak Vapur İskelesi
aktarma
Metro aktarma
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● Konak Vapur İskelesi
1
● Aşık Veysel Rekreasyon Alanı 2
●Bahri Baba Parkı
● Urla İskelesi
● Bornova Merkez

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