Son dakika: CHP'li Tunç Soyer'den şaşırtan ihale! İzmir'e 7 milyon liralık tuvalet

İŞLETMESİ DE ONLARDA OLACAK

22 Şubat'taki ihalede bir başka dikkat çeken detayı ise, 7 firmanın ihale dosyası almasına rağmen sadece 2 teklifin sunulması ve bunlardan sadece bu iki firma ortaklığının teklifinin geçerli kabul edilmesi oluşturuyor. İki şirket, İzmir'de 12 noktada seyyar tuvaletlerin bakım, onarım ve işletmesini de üstlenecek. 12 bebek bakım ve 36 pisuvar, 45 alafranga, 15 de engellilere hizmet verecek tuvaletler için İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemre ve Petra adlı şirket ortaklığına, 9 ayda yaklaşık 7 milyon lira ödeyecek.