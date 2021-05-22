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Son dakika: Yargı reformunun detayları ortaya çıktı! Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adım: Boşandığı eşini öldürene müebbet!

Son dakika haberine göre kapsamında hazırlanan kanun teklifi taslağında, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden duruşmalara kadar çok sayıda alanda yeni düzenlemeler yer alıyor. milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek, boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılacak. Israrlı takip suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. Bu suçun çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ise ceza yarı oranında artırılacak. Katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak. İşte paketin detayları...

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Yargı reformunun detayları ortaya çıktı! Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adım: Boşandığı eşini öldürene müebbet!

milletvekillerinin, kapsamında hazırladığı ve üzerinde çalışmayı sürdürdüğü yargı paketine İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan düzenlemeler girdi. Böylece, İnsan Hakları Eylem Planı'nın yasal düzenleme gerektiren hedef ve faaliyetlerine yönelik ilk adım atılmış oldu.

Kanun teklifi taslağına göre, vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi "nitelikli haller" arasına dahil edilecek. Boşandığı eşini öldürenler ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilecek.

Israrlı takip fiilleri suç sayılacak ve bu suçu işleyenlere hapis cezası verilecek. Bu suçun, çocuğa, ayrılan veya boşanan eşe karşı işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.

ÇOCUK MAHKEMELERİNDE CÜBBE GİYİLMEYECEK
Ayrıca katalog suçlarda tutuklama "somut delile" dayanacak.

Çocuk mahkemelerindeki duruşmalarda hakim, savcı ve avukatlar cübbe giymeyecek.

Kanun teklifinin, kısa sürede 'ye sunulması ve tatil edilmeden yasalaşması hedefleniyor.

Başkan , dün yaptığı açıklamada yargı reformu kapsamındaki yargı paketlerinin dördüncüsünün yakında TBMM'ye sunulacağını belirtmişti.

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