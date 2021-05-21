Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı
Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı. Faruk Fatih Özer'in havalimanına gelişi, terminale girişi, kontuarlarda bilet ve pasaport işlemlerini yaptığı anlar yer alıyor
Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Özer'in, 20 Nisan Salı günü 17.15 sıralarında 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ederek arka koltuktaki sırt çantasını aldığı görülüyor.
Özer'in daha sonra yürüyerek 3 numaralı kapıya geldiği, 17.21'de terminale giriş yaptığı, saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaparak ayrıldığı anlar görüntülere yansıyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Faruk Fatih Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa bindiği anlar yer alıyor.
Kayıtlarda, Özer'in havalimanı içerisinde bulunduğu süre boyunca herhangi bir kişiyle temasının olmadığı ancak sakin görüntüsüyle, çıkışını sıradan bir seyahat gibi göstermeye çalıştığı da dikkati çekiyor.
SÜREÇ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmıştı.
Şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı.
Ayrıca, şüphelilerden 38'i adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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