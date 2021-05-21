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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer saniye saniye görüntülendi! Yurt dışına böyle kaçmış

Son dakika haberine göre; Kripto para şirketi Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçarken son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:23
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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer saniye saniye görüntülendi! Yurt dışına böyle kaçmış

Kripto para şirketi Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntüler ortaya çıktı.

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer saniye saniye görüntülendi! Yurt dışına böyle kaçmış

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Faruk Fatih Özer'in havalimanına gelişi, terminale girişi, kontuarlarda bilet ve pasaport işlemlerini yaptığı anlar yer alıyor.

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer saniye saniye görüntülendi! Yurt dışına böyle kaçmış

Anadolu Ajansının (AA) ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Özer'in, 20 Nisan Salı günü 17.15 sıralarında 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ederek arka koltuktaki sırt çantasını aldığı görülüyor.

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer saniye saniye görüntülendi! Yurt dışına böyle kaçmış

Özer'in daha sonra yürüyerek 3 numaralı kapıya geldiği, 17.21'de terminale giriş yaptığı, saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaparak ayrıldığı anlar görüntülere yansıyor.

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Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer saniye saniye görüntülendi! Yurt dışına böyle kaçmış

Güvenlik kamerası kayıtlarında, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Faruk Fatih Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa bindiği anlar yer alıyor.