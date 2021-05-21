21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika: DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı

Son dakika haberleri... 'da görev yapan Hudut Kartalları 'den 'ye kaçak yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı teröristi yakaladı. 'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor." denildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da bir DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

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