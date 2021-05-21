Son dakika: DEAŞ'lı terörist Hatay'da yakalandı
Son dakika haberleri... Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı teröristi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da bir DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay/Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı." ifadelerine yer verildi.
Detaylar gelecek...