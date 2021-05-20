Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kandil'in ışıkları söndü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan bazı etkinliklerle açıklamalara ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde ülkesinin ve milletinin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için teröristle mücadelesini "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içinde aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Bu mücadelenin başarıyla devam ettiğini, Mehmetçiğin verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda son olarak başlattığımız Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatı da planlandığı şekilde bölgedeki zor arazi ve hava koşullarına rağmen büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Yapılan mücadele kapsamında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi. O bölgedeki mağaralar, inler, barınakların hepsi tek tek kontrol ediliyor ve teröristlerin başlarına yıkılıyor."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim mücadelemizde, bugüne kadar olduğu gibi bir farklılık yok. Biz, teröristle mücadele ediyoruz. PKK/YPG teröristtir, DEAŞ teröristtir ve bunların ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz, personelimiz, yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptı, yapmaya devam ediyor." diye konuştu.