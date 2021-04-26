Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Dünya Pilotlar Günü' mesajı

Bakan Akar, yayımladığı mesajında, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu pilotlar olmak üzere, tüm pilotların 'Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Akar, mesajında şunları kaydetti:



"Yüksek sorumluluk, bilgi ve eğitim gerektiren prestijli bir görevi ifa eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr pilotları, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki zorlu süreçte, üstlendikleri görev ve sorumlulukları büyük bir başarıyla yerine getirmiştir, getirmektedir. Semalarımızı korumanın yanı sıra, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekâtlarda; mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlıkla korunmasında Kara ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımız ve İçişleri Bakanlığı unsurları ile büyük bir uyum içerisinde görev yapan kahraman pilotlarımız, elde edilen başarılarda büyük pay sahibidir. Semalarımızdaki güven timsali olan pilotlarımızın sahip oldukları yetenek, eğitim, disiplin ve üstün sorumluluk anlayışıyla bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getireceklerine inancımız tamdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm pilotlarımızı rahmet ve minnetle, gazi pilotlarımızı şükranla yâd ediyorum. Asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururu olan tüm pilotlarımızı bir kez daha en içten duygularla kutluyor; kendilerine emniyetli uçuşlar, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum."

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