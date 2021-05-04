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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: "Bütün mağara ve inlerine girildi"

Son dakika haberi... Bakan Akar: "Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Bütün mağara ve inlerine girildi

Son dakika haberi... Bakan Akar: "Terör belasından asil milletimizi kurtarmak için yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da devam edeceğiz. Şu ana kadar 54 terörist etkisiz hâle getirildi. Bütün mağaralara, inlere girildi." ifadelerini kullandı.

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