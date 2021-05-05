05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Bakan Hulusi Akar'dan Irak Savunma Bakanı Cuma Anad'a terör örgütü PKK mesajı

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Akar, kritik görüşmede, terörle ve teröristle mücadele ettiklerini vurgulayarak, amaçlarının Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanı katleden, insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Bakan Hulusi Akar'dan Irak Savunma Bakanı Cuma Anad'a terör örgütü PKK mesajı

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Anad ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Akar, görüşmede, 'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının toprak bütünlüğüne, sınırlarına ve egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayarak, bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin mücadelesinin terörle ve teröristle olduğuna işaret eden Akar, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve 40 bin insanı katleden, insanlık suçu işleyen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığını kaydetti.

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