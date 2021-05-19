Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar!

Bir eski Türkiye var bir eski dünya var. Soğuk savaş dönemi dünyası var. Biraz önce bahsettiklerim hala eski dünya alışkanlıklarıyla düşünüyor. Bizden giden bir siyasetçi vardı, şimdi bir siyasi partinin başında. Her bir şey çıktığında benim istifamı isteyen. O çok isterdi, CHP ile beraber olmayı. Bütün işi o. Kim pişiriyor bu işi? Yarın gelirseniz ben size belgesini gösteririm. Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var. İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Bir Cumhurbaşkan Yardımcılığı bir de Kültür Bakanlığı. Dillendirilen talep. Altlığını oluşturmuşlar. 'Aman iyi çalış, valiler ve bakanlıkları şekillendirmeliyiz' diyor Kandil ve Kandil'in buradaki uzantıları. Gelirsiniz gösteririm size. Dursun Çiçek'e kim ne söylettiriyor? Yarın kime ne söylettirecekler?

Milletimize sormak isterim, bundan 5 yıl önce çocuklarınızı AVM'ye gönderebiliyor muydunuz, gönderemiyor muydunuz? Türkiye bütün cephelerde kapasitesini yükseltti. Bunu çekemiyorlar. Netanyahu ile sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesinin altında tamamen bu vardır. Türkiye burada bambaşka bir ivme yakaladı. Bütün bunlar yapılırken siyaseti elemanlaştırmışlar. Siyaset elemanlaşamaz. Siyaset kutsal bir şeydir, siyaset milletin emanetinin sözcüsüdür, tarihin sözcüsüdür.

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASI

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİNİ BİZ VERİYORUZ"

Bizim milletimiz iftiraya uğramış bir millettir. Bu benim değil bir büyüğümüzün lafıdır. Bizim medeniyetimiz de iftiraya uğramıştır. İçeride bunların şakşakçıları, işbirlikçileri, bayileri hepsi var. Birtakım rakamlar vereceğim. Bu iddiaların nereden kaynaklandığını anlatacağım. Bağlantılarını, nereden kaynaklandığını, kimin yürüttüğünü görecekler. Söylediklerinin hepsi yalan. Türkiye tarihinin uyuşturucu ile ilgili en büyük mücadelesini yapıyor. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye'yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz. Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız.

Bir doğal uyuşturucu bir de kimyevi sentetik uyuşturucu var, o da Batı'dan gider. Biz o rotanın da içerisindeyiz. Hem kendimiz hedef hem de transitiz. Dönem dönem bu iddialar yapılır. Sayın Kılıçdaroğlu bana ara sıra adam gönderir, sonra el altından başka işler yaptırmaya çalışır. Keşke bununla ilgili gönderseydi de doğrusunu anlatma fırsatına sahip olsaydık. Biz geçen yıl 2019'da 20 tondur. Biz neredeyiz AB'nin tamamı nerede? Bugün 1.9-2, şu anda yakaladığımız kokain 1.961. Bonzai, extazy, captagona kadar. Şu anda cezaevlerinde 93 bin kişi uyuşturucudan tutukludur.