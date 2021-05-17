17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Büyük bir başarıya imza atıldı' mesajıyla duyurdu: Hepsi ele geçirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Büyük bir başarıya imza atıldı' mesajıyla duyurdu: Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye açıklarında uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı" mesajıyla bir gemide 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Büyük bir başarıya imza atıldı' mesajıyla duyurdu: Hepsi ele geçirildi

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun paylaştığı mesaj:

Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı.

Müdahale edilen gemide;

1️.5 TONUN ÜZERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ! Allah nazardan korusun



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA