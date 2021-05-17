17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Şırnak ve Diyarbakır'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Şırnak ve Diyarbakır'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı , Eren-13 Operasyonları kapsamında  ve 'da toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Şırnak ve Diyarbakır'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, ilçesi Yaylak kırsalında ise 2 olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. İki operasyonda toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bakan Soylu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2 olmak üzere toplam 7 terörist etkisiz" dedi

Terör örgütü PKK'ya darbe! TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DARBE!

Bakan Soylu: O sivillerin katili terörist Bahoz BAKAN SOYLU: "O SİVİLLERİN KATİLİ TERÖRİST BAHOZ"
Etkisiz hale getirildiler ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
6 şehidimizin katilleri öldürüldü! 6 ŞEHİDİMİZİN KATİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA