Diyarbakır'daki hain saldırıda Kanada izi! PKK'nın dronları Kanada'dan mı?

Çoklu frekans nedeniyle dronsavar ve jammerler tarafından yakalanması zor olduğu için makineli tüfeklerle düşürülen bu dronlardaki kartların Kanada'da üretilmiş olması veya terör örgütünün bu ülke üzerinden temin etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çoklu frekans nedeniyle yakalanması zor olan bu dronların özellikle gece saatlerinde tehlikeli olabileceği belirtiliyor.