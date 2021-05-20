FETÖ finansörü İpek ailesine ceza yağdı! Mahkeme onadı





Anne Melek İpek'in FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay, SPK'ya muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası ile 104 bin lira para cezasını da istinaf mahkemesi onadı. Tutuklu sanıklar Harun Ekinci ile Şaban Yörüklü ve tutuksuz sanık Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezası da onandı.