Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre... Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINDA
Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına düştü.
UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI
120 milyon doz aşının 6,1'i teslim edildi. Eylül sonuna kadar 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek.
MUTASYONA KARŞI YETERLİ Mİ?
BionTech aşısı mutasyonlara karşı etkili
KORONAYA YAKALANANLAR AŞI OLACAK MI?
Koronavirüse 1 kez yakalananlar için tek doz aşı yeterli olabilir.
3. DOZ AÇIKLAMASI
Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz
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