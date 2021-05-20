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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre... Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakanı , önemli açıklamalarda bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AHaber CANLI YAYIN

GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNİN ALTINDA

Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10 binin altına düştü.

UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMALARI

120 milyon doz aşının 6,1'i teslim edildi. Eylül sonuna kadar 120 milyon aşı 'ye gelecek.

MUTASYONA KARŞI YETERLİ Mİ?

aşısı mutasyonlara karşı etkili

KORONAYA YAKALANANLAR AŞI OLACAK MI?

Koronavirüse 1 kez yakalananlar için tek doz aşı yeterli olabilir.

3. DOZ AÇIKLAMASI

Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz

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