Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...
19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "kademeli normalleşme" konulu genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
19 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, 20 Mayıs Perşembe günü saat 05.00'te sona erecek. 19 Mayıs'ta yani bugün tam gün sokağa çıkma yasağı olmayacak.
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
18 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 916 oldu.
Ağır hasta sayısı 2 bin 232 olarak kayda geçti, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.
Test sayısı 51 milyon 294 bin 8'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, vefat sayısı 45 bin 186 oldu.
KOVİD-19 AŞI MİKTARI 26 MİLYON 743 BİNİ AŞTI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 743 bin 161'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 317 bin 816, ikinci doz aşı 11 milyon 425 bin 345 oldu.
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını bildirdi.
BioNTech aşısına ilişkin bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.
Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum." ifadesini kullandı.
ÇORUM'DA TAM KAPANMA DÖNEMİNDE VAKA SAYISI YÜZDE 75 AZALDI
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde aşılama çalışmalarıyla birlikte kentteki vaka sayılarının yüzde 75 oranında azaldığını bildirdi.
Çiftçi, tam kapanma döneminde 3 bin 719 iş yeri, 1027 market, 4 bin 162 özel araç, 1329 toplu ulaşım aracı, 135 konaklama tesisi ve 9 bin 571 kişinin denetlendiğini, tedbirlere aykırı davranan 104 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti.
Etkin denetimlerin yanı sıra vatandaşların uyumlu davranışları ile aşılama çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bu sayede vaka sayımız yaklaşık yüzde 75 oranında düşmüştür." ifadesini kullandı.
KARS'TA İKİ KÖY KOVİD-19 NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI
Kars'ta iki köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaş sağlığının korunması amacıyla Akyaka ve Arpaçay ilçelerine bağlı Boyuntaş ile Küçükçatma köyleri için karantina kararı alındı.
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