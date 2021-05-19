Son dakika: Kurtuluşa atılan adımın 102. yılı! 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 19 MAYIS MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü hasebiyle bütün gençlerimizin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basmışlar "Ya İstiklâl, Ya Ölüm" şiarıyla Milli Mücadele'nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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