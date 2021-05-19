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Son dakika: Kurtuluşa atılan adımın 102. yılı! 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2021 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021
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Son dakika: Kurtuluşa atılan adımın 102. yılı! 19 Mayıs için ilk tören Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı , Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğündeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Bakan Kasapoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Kasapoğlu Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk;
Millî Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Cumhuriyetinin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız.
102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye'nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.
Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz, bu sorumluluğun farkında ve ülkemizi spor, bilim ve sanat alanlarında yükseltmek gayretiyle ter dökmektedir.


Sevinçle ifade etmek isterim ki; genç sporcularımız, her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır.
Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmış gençlerimizle birlikte, vatanımızın ve aziz milletimizin hukukuna son nefesimize kadar sahip çıkacağız.
Geçmişten aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken gençlerle omuz omuza olacak ve tertemiz mazimizden aldığımız güçle ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız.


Gençlerimize armağanınız olan bu özel gün için size minnettarız.
Bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; zatıâlinizi ve millî mücadelenin bütün kahramanlarını rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.

Ruhunuz şad olsun."

Tören sonrası Bakan Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı DIGIAGE Oyun Senaryonu Geliştirme Kampı'na online olarak bağlanarak, gençlerle buluştu.

SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI EVLERDEN OKUNACAK
Saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm şehirlerde, evlerin balkon ve pencereleri ile stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.

Yurdun birçok yerinde koronavirüs önlemlerine uygun olarak koşular, araç konvoyları, konserler, ses ve ışık gösterileri gibi etkinlikler düzenlenecek.





KURTULUŞA ATILAN ADIMIN 102. YILI
'ün 19 Mayıs 1919'da 'a çıkarak vatanın kurtuluşu için attığı ilk adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor. 19 Mayıs, bir milletin bağımsızlık mücadelesini dünyaya haykırdığı tarih olarak hafızalarda yer alıyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 19 MAYIS MESAJI
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıldönümü hasebiyle bütün gençlerimizin ve bu vatan için gönlü daima genç kalan vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Vatanın bağımsızlığı, milletin istikbali için bu aziz milletin ferasetine ve desteğine güvenerek İstanbul'dan yola çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basmışlar "Ya İstiklâl, Ya Ölüm" şiarıyla Milli Mücadele'nin ateşini yakmışlardır. Feragat ve fedakârlık abidesi dedelerimizin, ninelerimizin kararlı bir şekilde katıldıkları mücadeleyle ve nihayet Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla kahraman milletimiz tarafından mazlum milletlere emperyalizmin yenilebileceği gösterilmiş, kibirli sömürgecilere tarihi bir ders verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

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