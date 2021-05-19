İstanbul'da mühendisliği bıraktı memleketine döndü! Henüz 23 yaşında ama kendi işini kurdu

Tuğçe Duman Pedük, AA muhabirine, İstanbul gibi stresli bir yerde yaşamanın kendilerini çok mutsuz ettiğini ve bu yüzden küçük bir şehre yerleşme kararı aldıklarını söyledi. Ailesinin de Hatay'da yaşadığını, bu yüzden oraya taşındıklarını belirten 23 yaşındaki Pedük, şöyle devam etti:

"Benim ailem uzun yıllardır ipek üretimi yaptığı için küçüklükten bu yana işin içerisindeyim. Bu sebeple tekstil mühendisliği bölümünü bitirdim. Kendimi geliştirmek adına İstanbul'a gittim ve moda tasarımı eğitimi aldım ancak hiçbiri beni istediğim yere götüremedi.