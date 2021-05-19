Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! 19 Mayıs 2021 Çarşamba AFAD, Kandilli son depremler listesi

İzmir'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Ege Denizi İzmir Kuşadası Körfezi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından aynı bölgede 4.0 şiddetinde bir artçı deprem gerçekleşti.

Saat 14.14'te yerin 16.4 kilometre altında 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 14.18'de yerin 16.0 kilometre altında 4.0 şiddetinde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can yada mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (19 MAYIS 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.19 14:18:12 38.0887 27.0225 16.0 -.- 4.3 4.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 14:14:58 38.0873 27.0137 16.4 -.- 4.4 4.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 14:09:45 37.9637 28.8328 14.2 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel

2021.05.19 12:35:33 36.4592 27.1540 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 11:54:20 37.8977 27.1405 7.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 11:37:32 39.1377 29.4370 5.1 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2021.05.19 10:57:05 37.9347 27.1880 7.3 -.- 3.5 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 10:10:09 37.8208 26.8305 8.7 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 09:10:13 36.4165 27.0828 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 08:50:48 39.3057 26.0798 12.7 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 07:12:45 36.4715 27.1202 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 06:36:38 39.2870 26.1202 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 06:34:39 37.3420 36.1502 5.2 -.- 1.3 -.- CIGDEMLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.05.19 06:25:34 37.8923 27.1867 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 06:23:31 37.9223 27.0325 10.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.19 06:19:08 38.0530 29.1182 5.3 -.- 1.5 -.- AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2021.05.19 05:31:06 36.4237 27.2117 14.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.19 05:19:12 41.3653 43.8932 11.1 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel

2021.05.19 04:14:26 37.9275 26.7930 5.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.19 03:33:23 39.5387 39.8978 4.4 -.- 1.9 -.- DAGYOLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2021.05.19 03:21:58 40.1947 41.3967 9.5 -.- 2.0 -.- KARAGOBEK-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2021.05.19 02:59:25 38.3692 39.3077 4.0 -.- 1.5 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.05.19 02:31:47 40.2795 29.0460 12.4 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-OSMANGAZI (BURSA) İlksel

2021.05.19 02:09:23 34.8438 32.6778 8.6 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2021.05.19 02:02:47 36.3370 32.4053 13.2 -.- 2.0 -.- CAKMAK-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel

2021.05.19 01:43:35 40.8050 27.7192 9.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.05.19 01:35:11 40.4625 33.0710 5.3 -.- 1.7 -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA) İlksel

2021.05.19 01:27:35 39.0042 27.8612 8.8 -.- 1.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.05.19 01:10:58 40.6963 29.1517 13.7 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.05.19 01:00:17 37.9045 26.8310 10.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.19 00:27:52 35.5542 26.5992 13.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.19 00:06:12 34.8948 24.1377 10.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)