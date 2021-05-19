Başkan Erdoğan CHP'li İBB'ye kayıp atların hesabını sordu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li İBB'nin sorumluluğunda bulunan atların kayıp olduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

"BU ATLAR NEREDE?"

İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde 900'ü aşkın at telef edilme duruma getirildi. Bu atlar öncelikle adalardan alınsın, adalara elektrikli otomobiller getirilsin. Bu atların yaptığı işi bu elektrikli otomobiller yapsın. Bunu bakanımla görüştüm, o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Mutabık kaldık ama elektrikli olması şartıyla. Burada böyle bir karar verildiğine göre atları uygun şekilde transfer edelim. Öyle bir noktaya geldi ki 900'ü aşkın atın nerede olduğu belli değil. Bu atlar nerede sorusu cevap bulamadı. Bunun cevabını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Adalar Belediye Başkanı vermeli. Hayvan Hakları konusunda sona geliyoruz. Kısa zaman içerisinde neticeye varacağız, adımı atacağız.