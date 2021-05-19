Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Türkiye o alanda Çin ve ABD’den sonra 3. ülke

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank, "Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda" dedi.