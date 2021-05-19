ODTÜ öğrencisi önerdi! Başkan Erdoğan’dan Vali Münir Karaloğlu'na "Diyarbakır" talimatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi. Programa, ODTÜ inşaat mühendisliği öğrencisinin Başkan Erdoğan’a Diyarbakır’ın tanıtımı için yaptığı davet damga vurdu. Başkan Erdoğan ile öğrenci arasında ilginç diyaloglara sahne olan konuşma sonrası Erdoğan, Vali Münir Karaloğlu'nu arayarak önemli talimatlar verdi. İşte o anlar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında, Türkiye'nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİDEN DAVET
Programa, ODTÜ inşaat mühendisliği öğrencisinin Başkan Erdoğan'a Diyarbakır'ın tanıtımı için yaptığı daveti damga vurdu.
Öğrencinin, "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Özel bir program olmasını istiyoruz Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz." sözleri üzerine Başkan Erdoğan samimi bir şekilde karşılık verdi.
"BUGÜNKÜ DİYARBAKIR..."
Başkan Erdoğan, "Doğduğun zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır. Hiç mi hiç mukayese edemezsiniz. 20 yıl önceki Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi. Harabeydi. Altyapı, üstyapı yoktu, tamamen berbattı. Biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik. Şu anda Diyarbakır'ın özellikle Dicle, özellikle altyapı muhteşem. Caddelerinde gece şimdi bakıyorsunuz her taraf kafeler, herkesin gece geç saatlere kadar oturup dostlarıyla muhabbet ettiği yerler hale geldi." dedi.
Başkan Erdoğan ayırca, "Buradaki öğrenci arkadaşlarımızın doğrusu Diyarbakır'ı gezmelerini çok isterim." şeklinde konuştu.
GÖREV DİYARBAKIR VALİSİNE VERİLDİ
"Dicle Üniversitesi'nin Rehberlik Bölümü varsa bu çalışmayı yapabilir" diyen Başkan Erdoğan, "Ama biz orada valimizi görevlendirelim. İllerimizden uçak kaldırılabilen varsa oralardan, yoksa Ankara merkezli olarak kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız." sözleriyle Diyarbakır planını duyurdu.
Başkan Erdoğan ile öğrenci arasında ilginç diyaloglara sahne olan konuşma sonrası Erdoğan, Vali Münir Karaloğlu'nu arayarak önemli talimatlar verdi.
(FOTOĞRAFTA VALİ MÜNİR KARALOĞLU)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Paylaşım geldi, heyecan arttı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda çifte ayrılık iddiası! Farah Zeynep Abdullah'tan sonra o isim! Sezon finali öncesinde...
- Emeklilik için flaş düzenleme! Değişim geldi, kesinti yaşanmayacak! 18 yaş altına...
- 19 Mayıs korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- Ankaralı Oğuz Yılmaz öldü mü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı...
- BİM'de gelecek hafta: Elektrikli scooter, 10 TB klavyeli tablet, 21 vites bisiklet dikkat çekiyor! 24 Mayıs itibarıyla...
- Ve son dakika belli oldu! En az 3.000 TL hesaplarda! 10 gün içinde PTT ve ATM'den anında çekilecek...
- ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! 21 Mayıs silinebilir koltuk, nem alıcı rutubet giderici, banyo ürünleri...
- BTT ne zaman yükselişe geçer? Bittorrent Netflix anlaşması olacak mı? Uzman isim uyardı...
- A101'de perşembe indirimleri başlıyor! 20 Mayıs 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Kafeler için kritik tarih! Kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçeleri ne zaman açılacak? 1 Haziran'da...
- ATA AÖF final tarihleri son dakika! 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Sınav online mı?