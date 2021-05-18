Son dakika: Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce CHP'den istifa edenlerle birlikte kurduğu Memkelet Partisi'nin merkez binasının açılışında konuştu.

İnce'nin açıklamalarından satır başları;

Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar.

TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAYANI PARTİDEN İSTEMİYORUZ

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz.

Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali'nin yüreği olacak önce yüreği.

2 ay sonra herkes görecek meydanları. Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var.



Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

E SANA İMZA VERİP ALTINI OYMAYA ÇALIŞIRSA NE YAPACAKSIN?

Devletten trilyonlarca hazine yardımı alacaksın, 100 yıllık parti olacaksın mal var mülk var örgüt var belediye var. Tek başıma ben iktidar olurum diyemeyeceksiniz. Tayyip Erdoğan'a imza verip sonra altını oymaya çalışan ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. E sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın?

"LOGOMUZ 7 BÖLGE İNSANININ BİRBİRİNE SARILMASINI ANLATIYOR"

7 spiral, 7 bölgeyi temsil ediyor. Aynı mavinin altında 7 coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Neden rengimiz mavi? İlhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Onun için rengimiz mavi.

Mavi, baş harfi M. Memleket. İkinci harf A. Adalet, sonra işsizse iş. Orada bir döngü var o da, dönüşümü anlatıyor. Türkiye'yi değiştireceğiz. 3D'yi öneriyoruz. Dürüst, denetlenebilir, dijital devlet. Nazar boncuğu var ortada, kötülükleri def eden göz. Hoşgörü gözü. Birliktelik gözü. Bilgelik gözü. Gönül Gözü.

Bu toprağımıza, bayrağımıza, ocağımıza, bereketimize sahip çıkmak için buradayız. Gelenekten geleceğe mavi Türkiye'yi yücelteceğiz.

Onların logosu da yuvarlak, insan kafasını kare mi çizeceğiz ya...