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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bugün kaç kişi koronaya yakalandı? Vaka düşüşleri devam ediyor mu? Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs Salı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Son dakika: Bugün kaç kişi koronaya yakalandı? Vaka düşüşleri devam ediyor mu? Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs Salı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

Son dakika haberi... 18 Mayıs 2021 Salı günlük vaka ve vefat tablosunu yayınladı. covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıklanan verilere göre bugün 'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Koronavirüste toplam vaka sayısı kaç oldu? Vakalarda düşüş devam ediyor mu? İşte vakalardaki son durum...

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Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Bugün kaç kişi koronaya yakalandı? Vaka düşüşleri devam ediyor mu? Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs Salı Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin Kovid-19 vaka, vefat, ağır hasta, iyileşen, test sayısı ile ilgili 18 Mayıs 2021'e ait tabloyu yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 203 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 937 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 203 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 186'a yükseldi. Toplamda 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı.

18 MAYIS 2021

Bugün yapılan 217 bin 276 testten, 11 bin 937 yeni vaka sayısı, 916 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 139 bin 485 olduğu, bugün iyileşen 10 bin 125 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 971 bin 245'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 232 olduğu açıklandı.

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