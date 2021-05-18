Yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargoların çalışma saatleri nasıl olacak? Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı? İşte cevaplar...

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de çarşamba günü kapalı olacak.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Kargo şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kargoların çalışma saatleri şu şekilde: