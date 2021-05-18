Yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı?
19 Mayıs'ta kargolar açık mı? Kargo siparişi veren ya da verecek olan vatandaşlar, 19 Mayıs Çarşamba günü kargoların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de kargo şirketleri oldu. Peki, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı? İşte merak edilenler...
Yarın kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargoların çalışma saatleri nasıl olacak? Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargoların açık olup olmadığını merak ediyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba günü Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT kargo çalışacak mı? İşte cevaplar...
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri de çarşamba günü kapalı olacak.
KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
Kargo şirketleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kargoların çalışma saatleri şu şekilde:
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi: 08.30- 17.00 (Öğle arası: 12.30- 13.30)
* PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00
Pazar günleri hizmet vermemektedir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi Çalışma Saatleri: 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Cumartesi Çalışma Saatleri: 09:30-15.00
Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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