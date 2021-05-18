Son dakika | Terör bakanlığına geçit verilmeyecek! Tepkiler çığ gibi

İşte Müderrisoğlu'nun bugünkü yazısı;



Modern siyasi düşüncenin kurucu isimlerinden Machiavelli (Türkçe okunuşuyla Makyavelli) "Prens" adlı kitabında, "Amaç, kendine giden yolları meşrulaştırır" iddiasındadır. Son beş asırda pek çok ülkede siyaset yapma biçimine hükmeden bu anlayışın, bugünlerde CHP'de yeniden vücut bulduğuna tanık oluyoruz. "Nedir o?" diye soracak olursanız... Tabii ki HDP ile örtülü/açık işbirliği ile başlayan ve şimdilerde kabine hayaliyle, bakanlık dağıtımına kadar varan siyasi bilinç altının dile gelmiş biçimidir. CHP'li Dursun Çiçek'in, bir tv programında HDP'ye bakanlık vadeden beyanlarının, daha kıdemli bir isim olan Gürsel Tekin tarafından da pekiştirilmiş olması, münferit bir yorumdan bahsedilemeyeceğinin delili durumundadır.

Ne imiş?

Dursun Çiçek'e göre sicili temiz, PKK ile bağlantısı olmayan HDP'li birine bakanlık verilebilirmiş.



Gürsel Tekin için de "TBMM'de başkan vekilliği yapan bir insan neden bakan olmasınmış?" Bu mantık örgüsünde hem sakatlık söz konusu hem de gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi.

1- PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'nin, siyasi ve adli sicilini CHP temizleyemez.

2- Kürt kökenli seçmenlerin oyunun asli ve tek sahibini HDP gibi sunmak gerçeğe aykırı olduğu gibi ileride önü alınamayacak taleplere meşruiyet kazandırır ki bu da tehlikelidir.

3- HDP'de, Kandil'den onay almamış bir milletvekili bile bulmak imkansızdır.

4- "Dostlarla iktidar (!)" arayışındaki CHP'nin ortada fol, yumurta yokken, siyasi ulufe dağıtmaya başlaması, milletin ferasetinde hak ettiği karşılığı bulur.



Özetle...

HDP ile politika yapmak, Kandil'le pazarlığa oturmakla eş değerdir. Kandil'e bakanlık vermeye kalkanın, siyasi kandili sönüverir!

CHP'DEKİ SKANDAL İTİRAFLARA SERT TEPKİLER;

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