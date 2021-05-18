Ev ve otomobil alıp satacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Bu yılın ilk çeyreğinde Renault, yüzde 23,2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu yüzde 14,9 ile Fiat, yüzde 11,2 ile Volkswagen ve yüzde 11,1 pay ile Ford takip etti.

Söz konusu dönemde sektörün araç parkının yüzde 50,7'si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Raporda, operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkati çekti.