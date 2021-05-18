Ev ve otomobil alıp satacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Konut ve araç alım satımındaki önemli sorunlar için düğmeye basıldı. Mahkemelere taşınan bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hakim sadece şahıs bilirkişileri değil tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek.
Bakanlık konut ve araç alım satımında en önemli sorunlardan birini ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Ev-araba alacak ya da satacak herkesi ilgilendiren son dakika gelişmesi hakkında bilgi verildi.
Bundan böyle mahkemelere taşınan bu tür dolandırıcılık davalarında tüzel bilirkişiler de mahkeme listelerine eklenecek ve hâkim sadece şahıs bilirkişileri değil tüzel bilirkişileri de dosyaya atayabilecek.
Hâkim, kararını bu uzmanlarca hazırlanan raporlar üzerinden verecek. TBMM'de milletvekillerine yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanı İzzet Başara, "Taşınmaz, motorlu taşıt değerleme ve muhasebe alanlarında tüzel kişi bilirkişilik uygulaması başlıyor.
Kurumsal bir yapıda bu raporlamaların sağlanması mağduriyetleri giderecek, birbirinden tutarsız raporlamaların önüne geçilecektir" diye konuştu. Tüzel bilirkişilikte Adalet Bakanlığı'nın Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ'yle Ankara'da pilot uygulama başlattığını söyleyen Başara, "Çok güzel sonuçlar da alıyoruz.
İnşallah en kısa zamanda bunu ülke genelinde yaygınlaştırıp resmî listelere de, tüzel kişileri de özellikle başta bu üç alanda kazandıracağız" açıklamasını yaptı. Türkiye'de müstakil bir Bilirkişilik Kanunu'nun 24 Kasım 2016'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başara, "2017 yılında ilk kez 7 bölgede bilirkişilik bölge kurullarımız kuruldu.
ve 2017-2020 yılları arasında toplam 2 bin 904 bilirkişi sistemden çıkarıldı. Kanunla, temel etik ilkelere aykırı, güven duygusunu sarsıcı tutum, davranışlar içerisinde bu faaliyeti yürüten... Rüşvettir, emniyeti suistimaldir, zimmettir.
Bu tarz suçlamalara maruz kalındığında buna ilişkin yaptırımlarla derhâl müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı. Bilirkişilik için görevlendirme rehberi çalışmasına başladıklarını ifade eden İzzet Başara, "Bunu UYAP'a entegre edeceğiz" diye konuştu.
İLK ÇEYREKTE 17 BİN 100 ARAÇ
Öte yandan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9'u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı.
TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2021 ilk çeyrek sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü, yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9'u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı.
Söz konusu dönemde sektörün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde 2020 sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 sonundaki araç parkı 263 bin adet olmuştu.
Bu yılın ilk çeyreğinde Renault, yüzde 23,2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu yüzde 14,9 ile Fiat, yüzde 11,2 ile Volkswagen ve yüzde 11,1 pay ile Ford takip etti.
Söz konusu dönemde sektörün araç parkının yüzde 50,7'si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Raporda, operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkati çekti.
Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6'ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7'ye yükseldi.
SÖZLEŞMELER 30-42 AY SÜRELİ
Operasyonel kiralama sektörü, 2021'in ilk 3 ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün ilk çeyrekte ödediği vergi tutarı toplamda 2,3 milyar TL'yi buldu.
Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 49,4'ünü 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü.
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