Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici'den Millet İttifakı'na tokat gibi sözler: Bunlar Öcalan'ı Ankara'da baş köşeye oturturlar
Son dakika haberine göre Millet İttifakı'ndan gelen HDP'ye bakanlık verilebileceği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile iş birliği uğruna yarın İmralı canisi, terörist başını da hapishaneden çıkartırlarsa buna da şaşırmayın. CHP'nin başını çektiği, İYİ Parti ile kurduğu Millet İttifakı; HDP ile iş birliğine devam ederse, bunlar gücü ele geçirirse bırakın Selahattin Demirtaş'ı, terörist başını içeriden çıkartıp Ankara'da baş köşeye oturturlar" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, CHP'nin HDP'ye bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklamalarını eleştirerek, "Bu teröristlerin hainliklerini, devlet düşmanlıklarını bile bile HDP ile iş birliğinden söz etmek, HDP'lilere bakanlık vermeyi onaylamak, aklından geçirerek iktidarı kazanmayı hedeflemek, bu millete karşı yapılabilecek büyük bir ihanet ve alçaklıktır.
HDP ile iş birliği uğruna yarın İmralı canisi, terörist başını da hapishaneden çıkartırlarsa buna da şaşırmayın. CHP'nin başını çektiği, İYİ Parti ile kurduğu Millet İttifakı; HDP ile iş birliğine devam ederse, bunlar gücü ele geçirirse bırakın Selahattin Demirtaş'ı, terörist başını içeriden çıkartıp Ankara'da baş köşeye oturturlar" dedi.
Filistin konusunda ise Destici, "Gazze'ye devam eden saldırılar sonucu buna ilave olarak 10 binden fazla Filistin vatandaşı yerlerinden oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen ne BM ne de diğer kuruluşlar ne de sözde haktan, barıştan, adaletten bahseden devletlerden güçlü bir tavır göremiyoruz. Saldırılar devam ederken uluslararası toplumun, kuruluşların ve bölge ülkelerinin birçoğunun tutumları, yeni dünya düzenine ve bu düzenin bizi nasıl bir geleceğe sürüklediğine dair önemli göstergeler olarak önümüzde duruyor.
Bu ülkelerin en başta geleni ABD'dir. Taraflara ateşkes ve itidal çağrısı yapıyor. Açıklamanın bütünüyle bir aldatmaca ve bir algı yönetimi olduğunu biliyoruz. Ortada savaşan taraflar yoktur. Sivillere yönelik, saldırı, katliam ve soykırım vardır. Bunu da Biden başta olmak üzere, tüm ABD yönetimi çok net bir şekilde görüyor. Bu durumun baş sorumlusu, ABD'nin hem geçmiş yönetimleri hem de bugünkü yönetimidir. Aynı şekilde Avrupa ülkelerine baktığımızda, özellikle sicillerinde soykırım olan Avusturya Federal Başbakanlık Binasına İsrail bayrağı çekilmesi de tıpkı Yahudi soykırımı gibi bu ülkenin tarih boyunca hatırlanacak bir ayıbı olarak kayıtlara geçmiştir. Avusturya hükümeti, tarihteki soykırım ayıbını örtmek için yeni bir ayıba imza atmıştır" diye konuştu.
Destici, İsrail'in derhal saldırılarına son vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Gerekiyorsa güç kullanılarak bu saldırılara son verdirilmelidir. Bölgede iki devletli çözüm, acilen hayata geçirilmelidir. Kudüs'e özel bir statü verilerek üç dinin mensupları tarafından bir yönetim oluşturulmalıdır ve bu da BM tarafından sürdürülmelidir. Mescid-i Aksa'nın içerisine, İsrail askeri ya da polisinin hangi şartta olursa olsun girmesine asla müsaade edilmemelidir. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilerek, toprakları asıl sahiplerine teslim etmelidir" şeklinde konuştu.
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