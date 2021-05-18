Son dakika: BBP Genel Başkanı Destici'den Millet İttifakı'na tokat gibi sözler: Bunlar Öcalan'ı Ankara'da baş köşeye oturturlar

Bu ülkelerin en başta geleni ABD'dir. Taraflara ateşkes ve itidal çağrısı yapıyor. Açıklamanın bütünüyle bir aldatmaca ve bir algı yönetimi olduğunu biliyoruz. Ortada savaşan taraflar yoktur. Sivillere yönelik, saldırı, katliam ve soykırım vardır. Bunu da Biden başta olmak üzere, tüm ABD yönetimi çok net bir şekilde görüyor. Bu durumun baş sorumlusu, ABD'nin hem geçmiş yönetimleri hem de bugünkü yönetimidir. Aynı şekilde Avrupa ülkelerine baktığımızda, özellikle sicillerinde soykırım olan Avusturya Federal Başbakanlık Binasına İsrail bayrağı çekilmesi de tıpkı Yahudi soykırımı gibi bu ülkenin tarih boyunca hatırlanacak bir ayıbı olarak kayıtlara geçmiştir. Avusturya hükümeti, tarihteki soykırım ayıbını örtmek için yeni bir ayıba imza atmıştır" diye konuştu.