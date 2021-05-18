Son dakika: İsrail'in katliamı TBMM gündeminde! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BMGK aymazlık içinde
Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu'nda Filistin'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili milletvekillerini bilgilendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayramı bize de Filistinlilere de zehir ettiler." dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor. İsrail'in eyleminin cezasız kalmaması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu, "Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar. BMGK kendi kararlarını yok sayan bir aymazlık içinde. İsrail'in gerçek niyeti Filistin'i yok etmek." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kudüs'te yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Genel Kurul'a hitaben konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Bayramı bize ve Filistililere zehir ettiler" derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için liderlerle görüştüğünün altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Uluslarası Koruma Gücü' vurgusu yaparak, "Fiziki güç konuşlandırmak için BMGK kararı gerekiyor" dedi.
Çavuşoğlu, "İsrail'in eyleminin cezasız kalmaması için çalışıyoruz" derken, "Uluslararası toplumun tepkisi yine cılız kaldı. ABD yönetimi zalim ile mağduru eş tutuyor" ifadelerini kullandı.
İsrail'in bvasın yayın kuruluşlarına saldırdığının altını çizen Çavuşoğlu, "BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır Perşembe günü genel kurulun toplanması kararını aldı, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.