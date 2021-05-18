Son dakika: Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme devam ediyor.