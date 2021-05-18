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Son dakika: Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Başkan 'ın, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği açıklanmıştı. Sürpriz görüşme Çankaya Köşkü'nde başladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2021 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme devam ediyor.

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