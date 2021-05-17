Koronavirüste sahte aşı tehlikesi! Fırsatçılar ölüm saçıyor
Koronavirüs salgınına karşı aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ederken, ülkeler arası seyahat etmek isteyenler için bazı kriterler aranıyor. Bu durumu değerlendirmek isteyen fırsatçılar sahte aşı ve test pazarını büyüttü. 'Gizli tehlike' olarak adlandırılan durum adeta ölüm saçıyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 414 milyondan fazla doz aşı uygulandı.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 268 milyon 438 bin ile ABD, 180 milyon 457 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 52 milyon 93 bin ile Brezilya, 39 milyon 414 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 26 milyon 490 bin ile İtalya, 25 milyon 707 bin ile Türkiye ve 23 milyon 290 bin ile Rusya izledi.
Dünya genelinde yaygın aşılama uygulamaları korkonavirüs salgının bitirilmesi için çok büyük önem taşırken olayın bir de ülkeler arası seyahat boyutu bulunuyor.
"DİJİTAL YEŞİL KART" HENÜZ BAŞLAMADI
İngiltere'de tüm ziyaretçilere yönelik aşı sertifikası uygulaması getirilmesi gündeme gelirken, basına yansıyan haberlerde bu uygulamanın ülke içindeki bar, restoran ve stadyum gibi toplu alanlara girişlerde de kullanılabileceği iddiaları yer almıştı.
AB yetkilileri ise kişilerin salgına dair bilgilerini ve seyahat geçmişini içeren "Dijital Yeşil Kart" uygulamasına geçilebileceğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlanacak aşı sertifikalarının uyumlu olması hakkında görüşmeler yapıldığı bildirildi.
AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, sağlık ve ulaştırma gibi sistemleri, AB'ninki ile uyumlu olabilecek üçüncü ülkelerle aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda istekli olduklarını söyledi.
Bu kapsamda bazı ülkelerin AB ile aşı sertifikaları konusunda temasa geçtiğini aktaran Wigand, "ABD ile şu an görüşmelerimiz özellikle uyumluluk konusunda devam ediyor." dedi.
Wigand, ABD'li yetkililerle AB Komisyonu arasındaki teknik çalışmaların sürdüğünü, AB Komisyonu üyesi Didier Reynders ile ABD İç Güvenlik Bakanı Alejadro Mayorkas arasında yarın bu konuda bir telefon görüşmesi yapılacağını aktardı.
Christian Wigand, henüz ABD dışında başka bir ülke ile bu konuda görüşme yapmadıklarını belirtti. AB, bu yaz turizm sezonunu değerlendirebilmek amacıyla Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin talebiyle "Dijital Yeşil Sertifika" adı verilen aşı sertifikası sistemi oluşturmaya başlamıştı.
İNTERNET ÜZERİNDEN SAHTE TEST
AB sınırları içindeki seyahatlerde geçerli olacak sertifikanın yaza kadar hazır olması planlanıyor. Sertifikada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olunduysa ilgili bilgiler, PCR veya antijen testi sonucu ile hastalığı geçirenlerin bunu kanıtlayabileceği bir belge bulunacak.
Sertifikada, AB'de onaylı aşılar kabul edilecek ancak AB ülkeleri başka aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekecek. Ancak AB ülkeleri yine kendileri hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.
FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA!
Öte yandan aşılama kampanyaları ve aşı sertifikası tartışmaları kapalı kapılar ardında yeni ve korkunç bir sektörün doğmasına sebep oldu. Sahte aşı ve Kovid-19 test sertifikaları İngiltere'de ve tüm dünyada tanesi 25 pounddan satılmaya başlandı.
Yapılan kapsamlı araştırmaya göre bu sahte sertifika pazarı bin 200 tane satıcıya sahip büyük bir piyasa haline gelmiş durumda.
Birleşik Krallık tarafından dış ülkelerden dönüşte negatif test ve aşı pasaportu isteneceği açıklandıktan sonra sadece aşı yaptırmayı reddeden aşı karşıtları değil, henüz aşıya erişimi olmayan az gelişmiş ülkelerden gelenlerin de bu sahte test ve aşı sertifikalarına büyük talep gösterdiği ortaya çıkarıldı.
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