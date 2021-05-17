Koronavirüste sahte aşı tehlikesi! Fırsatçılar ölüm saçıyor

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 366 milyon 910 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 268 milyon 438 bin ile ABD, 180 milyon 457 bin ile Hindistan, 54 milyon 800 bin ile İngiltere, 52 milyon 93 bin ile Brezilya, 39 milyon 414 bin ile Almanya, 27 milyon 460 bin ile Fransa, 26 milyon 490 bin ile İtalya, 25 milyon 707 bin ile Türkiye ve 23 milyon 290 bin ile Rusya izledi.