31 Mart 2021, Çarşamba
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Avrupa'da aşı diplomasisi! Putin'in kapısını çaldılar

Yeni tip koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan 'da aşı krizi sürüyor. İngiliz Oxford/ aşısına yönelik tartışmalar tüm hızıyla sürerken AB liderleri Putin'i arayarak yeni bir aşı diplomasisi başlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Avrupa'da aşı diplomasisi! Putin'in kapısını çaldılar

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs pandemisi dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Üçüncü dalganın yaşandığı 'da ise İngiliz yapımı aşısı tartışmaları sürüyor.

Son olarak 'da AstraZeneca aşısının 60 yaşın üstündeki kişilere uygulanması tavsiye edilmişti.
Görünen o ki AB liderleri aşı konusunda rotayı 'ya çevirmiş durumda.

İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile temasa geçti.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI
Rus lider ile telefon diplomasisi yürüten Merkel ve Macron, Rus yapımı aşısınının Avrupa'da kullanılması için ilk adımı atmış oldu.

Geçtiğimiz hafta , 'ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V'in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istemişti.

MERKEL PRENSİPTE ONAY VERMİŞTİ
Merkel, daha önce yaptığı açıklamada Sputnik V'in Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını söylemiş, gerekli izinlerin alınması halinde her tür aşının AB içinde kullanılabileceğini söylemişti.

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