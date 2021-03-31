Avrupa'da aşı diplomasisi! Putin'in kapısını çaldılar
Yeni tip koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Avrupa'da aşı krizi sürüyor. İngiliz Oxford/AstraZeneca aşısına yönelik tartışmalar tüm hızıyla sürerken AB liderleri Putin'i arayarak yeni bir aşı diplomasisi başlattı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs pandemisi dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
Üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da ise İngiliz yapımı AstraZeneca aşısı tartışmaları sürüyor.
TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI
Rus lider ile telefon diplomasisi yürüten Merkel ve Macron, Rus yapımı Sputnik V aşısınının Avrupa'da kullanılması için ilk adımı atmış oldu.
Geçtiğimiz hafta Alman Hükümeti, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Rus yapımı koronavirüs aşısı Sputnik V'in sipariş edilmesine dönük çalışmaları başlatmasını istemişti.
MERKEL PRENSİPTE ONAY VERMİŞTİ
Merkel, daha önce yaptığı açıklamada Sputnik V'in Almanya'da kullanımına prensipte karşı olmadığını söylemiş, gerekli izinlerin alınması halinde her tür aşının AB içinde kullanılabileceğini söylemişti.