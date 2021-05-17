Memleket Hareketi'nı başlatan Muharrem İnce'den haber var: Bugün başlıyor
CHP'nin ayrılmaması için ikna edemediği ve Millet İttifakı'nda tehlike çanları çalmasına neden olacağı yorumları yapılan Muharrem İnce'nin partisiyle ilgili kritik gün geldi. Memleket Hareketi'nı başlatan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, resmen sahaya iniyor. Dilekçe bugün...
Millet İttifakı'nda tehlike çanları çalıyor. Memleket Hareketi'nı başlatan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, resmen sahaya iniyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışması tamamlandı.
İnce, bugün İçişleri Bakanlığı'na başvurarak 'Memleket Partisi' adıyla yeni partinin resmi kuruluşunu gerçekleştirecek. Yarın da yeni partinin genel merkez binasının açılışını gerçekleştirecek.
SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ
Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;
"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.
CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.
'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."
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