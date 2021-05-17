Son dakika | Türkiye vatandaşını sahipsiz bırakmadı! İbretlik sözler

"TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMAZDIM"

Duvar işçisi Erdal Topal (Sırbistan-İş Kazası): Hem maddi hem de manevi anlamda ülkemde tedavi görmek istedim. Sırbistan'da nasıl bir tedavi uygulanacağını bilmediğim ve tedavi masraflarını da karşılayamayacağım için Türkiye'ye dönmek üzere konsoloslukla görüştüm. Orada hastaneye kaldırıldım ama bana sadece kan verildi ve ilaç tedavisi uygulandı. Kırıklarıma müdahale edilmedi. Uçakla ülkeme getirildim. Ankara Dışkapı Hastanesi'nde bir operasyon geçirdim. Hastaneden ve tedaviden de çok memnun kaldım.

Sağ olsunlar doktorlarım çok iyi ilgilendi. İnsanın zor zamanında ülkesinde bu şekilde bir ilgi görmesi çok mutlu ediyor. Zor durumda bir insan olarak oradan alınıp Türkiye'ye getirilmek tabi ki beni çok duygulandırdı ve sevindirdi.